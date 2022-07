Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Athletico-PR recebe neste domingo (31) o São Paulo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada do torneio em abril, o tricolor goleou o clube curitibano por 4 a 0, no Morumbi.

Na 10ª posição, o tricolor paulista soma 26 pontos e está cinco pontos atrás do rival Athletico-PR. O clube paranaense é o quinto colocado na classificação geral do Brasileirão, com 31 pontos.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre o Athletico-PR e o São Paulo será disputada neste domingo (31), às 16h, no Estádio Joaquim Américo Guimarães, conhecido como Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

ONDE ASSISTIR

O duelo entre os clubes será transmitido pela Globo, em TV aberta, e o Estadão acompanhará todos os detalhes da partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Erick, Hugo Moura e Léo Cittadini; Canobbio, Rômulo e Pedrinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SÃO PAULO: Thiago Couto; Rafinha, Diego Costa e Léo; Igor Vinicius, Talles, Pablo Maia, Galoppo e Welington; Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO – FIFA)

Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

4º Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira (27), o Athletico-PR empatou 0 a 0 com o Flamengo pela Copa do Brasil, no Maracanã (RJ). O último jogo do São Paulo aconteceu nesta quinta-feira (28) também pela Copa do Brasil e terminou com a vitória do tricolor por 1 a 0 contra o América-MG.