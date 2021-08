Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, garantida depois da vitória sobre o Vasco por 2 a 1, em São Januário, o São Paulo visita o Athletico-PR neste sábado, às 18h, na Arena da Baixada, A A equipe de Crespo inicia a 15ª rodada do torneio na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, e vai em busca da vitória para se reerguer no Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos, o Athletico-PR está em sexto lugar na tabela e pode encostar no G-4 se vencer a partida. Assim como o São Paulo, o Furacão também se classificou na Copa do Brasil no meio da semana, ao empatar em 2 a 2 contra o Atlético-GO.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x São Paulo terá transmissão pela TV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR: Bento; Marcinho, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Léo Cittadini e Terans (Jadson); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira

São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda (Arboleda), Léo; Orejuela, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Rojas (Vitor Bueno). Técnico: Hernán Crespo

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambos os times vêm de classificações pela Copa do Brasil no meio da semana. O Athletico-PR empatou em 2 a 2 com o Atlético-GO, e garantiu a vaga para a próxima fase, e o São Paulo venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário. Pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor paulista vem de empate contra o líder Palmeiras, e a equipe paranaense perdeu para o Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 0.