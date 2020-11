Atlético de Madrid x Bayern de Munique: onde assistir, horário e classificação

Em momentos distintos no campeonato, Atlético de Madrid x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view e internet.

HORÁRIO

O duelo entre portugueses e ingleses será nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Atlético de Madrid x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e Facebook do Esporte Interativo. E o Estadão fará tempo real.

CLASSIFICAÇÃO

O Bayern é líder do Grupo A com 12 pontos. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Hans Flick venceu o RB Salzburg por 3 a 1 e garantiu sua classificação para a próxima fase do torneio. Já o Atlético tem 5 e ocupa a segunda colocação. Na semana passada, a equipe espanhola recebeu o Lokomotiv Moscou mas não saiu do empate sem gols.