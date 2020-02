Atlético de Madrid e Liverpool iniciam nesta terça-feira uma das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece no estádio Metropolitano, em Madri, pelo jogo de ida, às 17h. O confronto poderá ser assistido pela internet.

Atlético de Madrid x Liverpool: onde assistir

O torcedor pode assistir ao vivo à partida pelo Facebook do Esporte Interativo e o Estado vai fazer tempo real do duelo. A partida de volta está marcada para acontecer no dia 11 de março.

Escalação de Atlético de Madrid x Liverpool