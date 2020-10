Atlético-GO x Athletico-PR: transmissão, escalação e arbitragem

O empolgado Atlético Goianiense recebe o Athletico Paranaense neste sábado, às 19h, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time goiano entra na rodada com 21 pontos e pode se aproximar do G-4 caso vença ou se aproximar da zona de rebaixamento em caso de derrota. Na rodada passada, a equipe dirigida por Eduardo Souza derrotou o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. O Furacão perdeu em casa para o Corinthians por 1 a 0 e amarga a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos.

TRANSMISSÃO

Atlético-GO x Athletico-PR não terá transmissão na TV. Assim, as opções para acompanhar a partida são rádios de Goiânia ou a transmissão em tempo real do Estadão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Eduardo Souza

Athletico-PR: Santos; Léo Gones, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Geuvânio, Renato Kayzer e Fabinho. Técnico: Eduardo Barros

ARBITRAGEM