Atlético-GO x Atlético-MG: onde assistir, escalação e classificação

Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 21h, no estádio Olímpico, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Atlético-GO x Atlético-MG: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Oliveira e Chico; Janderson, Gustavo Ferrareis e Hyuri.



Atlético-MG: Everson; Igor Rabello, Réver e Junior Alonso; Guga (Mariano), Allan, Alan Franco, Jair e Guilherme Arana; Keno e Eduardo Sasha.



Classificação

O Atlético-GO inicia a décima primeira rodada na 12ª colocação, com apenas 12 pontos. Em sua última partida, a equipe goiana venceu o Bahia, em Pituaçu, por 1 a 0. Até o momento, são 3 derrotas, 3 empates e 3 vitórias no torneio.

O Atlético-MG inicia a rodada na 2ª colocação, com 18 pontos. Em seu último jogo, a equipe mineira venceu o RB Bragantino, no Mineirão, por 2 a 1 e se aproximou ainda mais do líder Internacional. Agora, o Atlético está há dois pontos da primeira colocação. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.