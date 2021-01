Atlético-GO x Bahia: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após perder para o Grêmio, o Bahia visita o Atlético-GO neste domingo, às 18h15, no Castelo do Dragão, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO : Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Natanael; Pereira, Willian Maranhão (Matheus Vargas) e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico : Marcelo Cabo.

: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Natanael; Pereira, Willian Maranhão (Matheus Vargas) e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. : Marcelo Cabo. Bahia : Douglas; Nino, Ernando, Anderson Martins (Juninho) e Juninho Capixaba; Gregore, Daniel, Ramon e Ruan Pablo Ramírez; Thiago (Rossi) e Gabriel Novaes. Técnico: Dado Cavalcanti.



HORÁRIO

O duelo entre goianos e baianos será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Bahia vem de derrota. Na última quarta-feira, o time tricolor foi superado pelo Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, e perdeu a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Atlético vem de empate. O time comandado pelo técnico Dado Cavalcanti igualou o placar sem gols diante do Vasco, em casa.