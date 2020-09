Atlético-GO x Botafogo: onde assistir, escalação e classificação

Atlético-GO e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h15, no estádio Olímpico, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Atlético-GO x Botafogo: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o duelo para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação

O Atlético inicia a décima segunda rodada na 14ª colocação, com 12 pontos. Em sua última partida, a equipe goiana perdeu para o Atlético-MG, em casa, por 4 a 3. Até o momento, são 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Na quinta-feira, a equipe comandada por Vagner Mancini derrotou o Fluminense e conquistou a classificação para as oitavas da Copa do Brasil.

O Botafogo inicia a rodada na 18ª colocação, com 10 pontos. No meio desta semana, a equipe carioca empatou sem gols com o Vasco e garantiu sua permanência na Copa do Brasil. Este foi o segundo empate consecutivo do clube. Isso porque em seu último jogo no torneio nacional de pontos corridos o time de Paulo Autuori já havia empatado com o Santos, em casa, por 0 a 0.