Atlético-GO x Ceará: onde assistir, escalação e classificação das equipes

Com o intuito de deixar a zona de rebaixamento, Atlético-GO e Ceará se enfrentam neste domingo, às 18h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir Atlético-GO x Ceará?

É possível assistir pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

A definir

Classificação

A equipe goiana ocupa a 17ª posição, com quatro pontos, e na rodada passada perdeu o clássico para o Goiás por 2 a 0, na Serrinha. Já o Ceará é o 19º, também com quatro pontos, e na última rodada derrotou o Bahia por 2 a 0, no Castelão. A equipe cearense ainda vem embalada após bater o Vitória por 4 a 3 e garantir a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil.