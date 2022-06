Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Descansado após o empate com o América-MG e a consequente perda da liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians viaja a Goiânia para enfrentar o Atlético-GO pela 9ª rodada do torneio nacional, neste sábado, às 20h30. Com muitos desfalques, o técnico Vítor Pereira terá de se esforçar para encontrar um time que não repita as mesmas falhas das partidas anteriores. Já o clube goianiense precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias para deixar a zona de rebaixamento.

HORÁRIO E LOCAL

Leia Também Vítor Pereira deve ter Corinthians com meio de campo fraco na marcação em Goiânia

O jogo entre Atlético Goianiense e Corinthians será realizado neste sábado, às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson Felipe, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico : Jorginho.

– Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson Felipe, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Churín e Wellington Rato. : Jorginho. CORINTHIANS – Cássio; Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo (Giuliano) e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes vivem uma sequência de empates. O Corinthians possui a mais longa, com cinco jogos. O últimos deles foi com o América-MG, em casa, por 1 a 1. Já o Atlético Goianiense ficou em igualdade em seus dois compromissos anteriores, sendo o mais recente contra o Internacional, também em 1 a 1.