Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo para os Estados de São Paulo e Goiás. A partida também poderá ser acompanhada no SporTV 2 e no Premiere. A arbitragem do jogo ficará a cargo de Marcelo de Lima Henrique (CE). No comando do VAR, estará Adriano Milczvski (PR).

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Atlético Goianiense e Corinthians será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da Globo (São Paulo e Goiás), SporTV e Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Hayner, Edson Felipe, Camutanga, Arthur Henrique, Marlon Freitas, Peglow, Jorginho, Airton, Ricardinho e Wellington Rato. Técnico : Jorginho.

CORINTHIANS: Cássio (Carlos Miguel), Fagner, Gil, Balbuena e Lucas Piton; Cantillo, Maycon e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de expressiva vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo torneio, o Atlético-GO foi derrotado, em casa, pelo América-MG, por 1 a 0.