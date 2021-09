Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem saber o que é perder há cinco jogos, o Corinthians visita o Atlético-GO nesta quarte domingo, em Goiânia. A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h15, e deve marcar a reestreia de Willian com a camisa alvinegra após 14 anos. O time paulista ocupa a sexta posição, com 28 pontos. A equipe goiana é a oitava, com 25.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, na capital goiana.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO : Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; Arnaldo (Ronald), Zé Roberto e Natanael (Toró). Técnico : Eduardo Barroca.

: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; Arnaldo (Ronald), Zé Roberto e Natanael (Toró). : Eduardo Barroca. Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Roger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 1 a 1 diante do Juventude, na Neo Química Arena, enquanto o Atlético-GO vem de empate sem gols com o Internacional, também em casa.