Atlético-GO x Flamengo: onde assistir, escalação, arbitragem e horário

O Flamengo visita o Atlético-GO nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir ao vivo Atlético-GO x Flamengo?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

A definir

Horário

O jogo será às 20h30 desta quarta-feira, horário de Brasília.

Arbitragem

Árbitro : Luiz Flavio de Oliveira – SP

: Luiz Flavio de Oliveira – SP Árbitro Assistente 1 : Marcelo Carvalho Van Gasse – SP

: Marcelo Carvalho Van Gasse – SP Árbitro Assistente 2 : Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP

: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP Quarto Árbitro : Anderson Ribeiro Gonçalves-GO

: Anderson Ribeiro Gonçalves-GO Árbitro do VAR: José Cláudio Rocha Filho-SP

Tabela

O Flamengo estreou com derrota em casa para o Atlético-MG por 1 a 0. Já o Atlético-GO estreia nesta quarta-feira, já que o duelo com o Corinthians foi adiado, pelo fato do time paulista estar na decisão do Estadual.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Coritiba, sábado, no Couto Pereira e o Atlético-GO enfrenta o Sport, no domingo.