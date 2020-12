Atlético-GO x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e classificação

Em momentos distintos no campeonato, Atlético-GO e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelo do Dragão, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela tv aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro e Goiás) e Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO: Jean; Nicolas, Gilvan, João Victor e Dudu; William Maranhão, Matheus Vargas e Gustavo Ferrareis; Chico, Janderson e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro, Nino (Matheus Ferraz) e Danilo Barcelos; Hudson, Michel Araújo, Martinelli e Nenê; Marcos Paulo e Fred. Técnico: Marcão.

DATA

O clássico será nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O Fluminense vem de empate. Na última rodada, a equipe das Laranjeiras igualou o placar diante do Vasco, em São Januário, por 1 a 1 e perdeu a chance de entrar no G-4. Já o Atlético vem de vitória. No último fim de semana, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo venceu o Ceará por 2 a 1, no Castelão, e se afastou da zona de rebaixamento.