Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Confiante após vencer o Santos, o Fortaleza visita o Atlético-GO neste domingo, às 18h15, no Castelo do Dragão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO : Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Baralhas, Marlon Freitas e Wellington Rato; Danilo Gomes, Janderson e Zé Roberto. Técnico : Marcelo Cabo.

Fortaleza : Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Paulão e Timga; Ronald, Juninho; Osvaldo, Yuri César, David e Wellington Paulista (Mariano Vázquez). Técnico : Enderson Moreira.

HORÁRIO

O confronto entre goianos e cearenses será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético vem de vitória. Na última rodada, a equipe goiana venceu o Botafogo por 3 a 1, no Nilton Santos, e se afastou ainda mais do Z-4. O Fortaleza também vem de resultado positivo. O time comandado pelo técnico Enderson Moreira superou o Santos por 2 a 0, no Castelão, e também conseguiu se afastar da zona da degola.