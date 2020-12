Atlético-GO x Goiás: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em situações distintas na tabela, Atlético-GO e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Olímpico, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

DATA

O duelo entre goianos será nesta segunda, às 20h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Goiás terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO : Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Matheus Vargas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Ferrareis. Técnico : Eduardo Souza.

Goiás : Tadeu; Taylon, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Ariel Cabral e Miguel Figueira; Shaylon, Keko e Fernandão. Técnico : Augusto César.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético vem de empate. Na última rodada, a equipe do técnico Eduardo Souza igualou o placar sem gols diante do Internacional, no Beira-Rio. Já o Goiás vem de derrota. Na última quinta-feira, o time alviverde perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, em casa.