Atlético-GO x Grêmio: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de se afastarem da zona de rebaixamento, Atlético-GO e Grêmio se enfrentam, neste domingo, às 19 horas, no Estádio Olímpico, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pey-per-view.

Atlético-GO x Grêmio: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo nos canais SporTVe no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Provável Escalação

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Willian Maranhão e Chico; Janderson, Gustavo Ferrareis e Renato Kayser.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Everton); Diego Souza.

Classificação

O Atlético-GO inicia a oitava rodada na 19ª colocação, com 5 pontos. Em seu último jogo, a equipe goiana empatou com o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 1 e já não vence há cinco rodadas.

Por outro lado, o Grêmio inicia a oitava rodada do campeonato na 16ª colocação, com 7 pontos. Em seu último jogo, a equipe gaúcha perdeu para o Sport, em casa, por 2 a 1, e se aproximou da zona de rebaixamento do torneio.