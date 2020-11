Atlético-GO x Inter: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Pressionado, o Internacional volta a campo neste sábado, às 21h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai passar no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Inter terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Atlético-GO: Jean; Dudu, Oliveira, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Matheus Vargas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Marcelo Cabo

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Heitor; Edenílson, Rodrigo Dourado (Lindoso), Maurício, Patrick e Thiago Galhardo; Caio. Técnico: Abel Braga

Maradona é único, como são os gênios. Se hoje estaríamos em lados opostos, dentro de campo sempre compartilhamos da mesma paixão: o futebol.



Na hora do apito inicial, oferecemos a reverência a um gigante. Gracias por todo, Diego! pic.twitter.com/iFcPHy9l6U — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 26, 2020

HORÁRIO

A partida será realizada às 21h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-GO ocupa o 13º lugar, com 27 pontos e vem de três rodadas sem perder. Na última segunda-feira, derrotou o Sport por 1 a 0, em Recife.

O Inter é o quarto colocado, com 36, mas a pressão em cima do trabalho de Abel Braga é grande. No domingo passado, a equipe perdeu em casa para o Fluminense por 2 a 1, no Brasileirão, e anteriormente foi eliminada da Copa do Brasil pelo América-MG, justamente na única vitória de Abel no comando da equipe.