Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, escalação e arbitragem

Ainda sem técnico, o Palmeiras visita o Atlético-GO neste domingo, às 16h, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão na TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS AO VIVO

A partida terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo) e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Marlon Freitas, Gustavo Ferrareis e Chico; Janderson, Zé Roberto e Matheus Vargas (Baralhas). Técnico: Eduardo Souza

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Luan e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony (Lucas Lima), Luiz Adriano e Wesley. Técnico: Andrey Lopes

PONTUAÇÃO DAS EQUIPES

O Palmeiras está na 8ª colocação, com 22 pontos. No meio da semana, goleou o Tigre por 5 a 0, pela Libertadores. No Brasileiro, vem de derrota por 2 a 0 para o Fortaleza.

O Atlético-GO também tem 22 pontos e fica em 9º pelo saldo de gols (-4 contra -1 do Palmeiras). Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR.

ARBITRAGEM

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio AB DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e Jose Reinaldo Nascimento Junior-DF

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway-PB