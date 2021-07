Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencer a Universidad Católica, no Chile, pela Libertadores, o Palmeiras visita o Atlético-GO neste domingo, em Goiânia. O jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. O time paulista é o líder da competição, com 25 pontos. A equipe goiana é a décima, com 15.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Antônio Accioly, em Goiânia.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO : Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Ronald (Igor Cariús), Zé Roberto (Lucão) e André Luís. Técnico : Eduardo Barroca.

: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Ronald (Igor Cariús), Zé Roberto (Lucão) e André Luís. : Eduardo Barroca. Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o Palmeiras vem de vitória por 3 a 2 no clássico diante do Santos, no Allianz Parque, enquanto o Atlético-GO vem de empate por 1 a 1 com o Juventude, fora de casa.