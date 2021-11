Atlético-GO x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda olhando para parte de baixo da tabela, Santos visita o Atlético-GO neste sábado, em Goiânia, pela 32ª rodada do Brasileirão. O time de Fábio Carille busca a segunda vitória consecutiva para afastar as chances de descenso. Os paulistas ocupam a 13ª posição, com 38 pontos. Também ameaçada, a equipe goiana tem um ponto a menos, no 15º lugar.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em em Goiânia.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO : Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Pedro Henrique e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e André Luís; Ronald, Zé Roberto e João Paulo. Técnico : Marcelo Cabo.

: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Pedro Henrique e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e André Luís; Ronald, Zé Roberto e João Paulo. : Marcelo Cabo. Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Moraes; Marinho e Marcos Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, enquanto o Atlético-GO vem de derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.