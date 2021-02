Atlético-GO x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após igualar o placar contra o Grêmio, o Santos visita o Atlético-GO neste sábado, no Castelo do Dragão. O jogo, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Chico); Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo.

Santos: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Alison e Jean Mota; Lucas Braga (Marinho), Kaio Jorge e Arthur Gomes (Soteldo). Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 3 a 3 diante do Grêmio, Porto Alegre, enquanto o Atlético-GO vem de derrota por 2 a 0 contra o Red Bull Bragantino, no Nabizão.