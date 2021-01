Atlético-GO x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo viaja até Goiânia para enfrentar, neste domingo, o Atlético-GO. O jogo acontece às 16h, no Castelo do Dragão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Atlético-GO x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para os estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina). O canal Premiere também exibe o duelo. O Estadão fará tempo real do jogo.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre goianos e paulistas acontece às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO: Gabriel Bernard; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Chico); Wellington Rato, Janderson e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara (Tchê Tchê) e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 1 a 1 diante do Coritiba, em casa, enquanto o Atlético vem de derrota por 5 a 3 contra o CRAC, pelo Campeonato Goiano.