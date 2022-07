Atlético-GO X São Paulo: onde assistir, horários e escalação das equipes

O São Paulo vai a Goiânia neste domingo enfrentar o Atlético Goianiense, às 16h, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Castelo do Dragão. O tricolor terá o desfalque do lateral-direito Rafinha, que apresentou sintomas gripais. Igor Vinicius deve iniciar entre os titulares.

Já a equipe mandante, está sem o camisa 10 Jorginho, com um desconforto na coxa esquerda. Shaylon ou o atacante Wellington Rato recuado podem substituir o meio-campista. O primeiro volante Baralhas e o zagueiro Edson retornam ao time após cumprir suspensão.

Vindo de empate contra o Juventude em casa, o São Paulo pode chegar a sétima posição, em caso de vitória. O Atlético-GO empatou com o Ceará na última rodada e, se vencer o confronto, pode chegar à oitava colocação.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e Atlético-GO está agendado para para este domingo às 15h, no estádio Antônio Accioly, o Castelo do Dragão, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre São Paulo e Atlético-GO será transmitido pela TV Globo, Premiere (pay per view) e Globoplay. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-GO – Ronaldo, Hayner, Wanderson, Ramon, Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas. Wellington, Shaylon e Luiz Fernando; Diego Churín. Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO – Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de uma vitória contra a Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, por 4 a 2, no Chile. Já a equipe goiana perdeu para o Olímpia, por 2 a 0, pela mesma competição, no Paraguai.