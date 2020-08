Atlético-GO x Sport: onde assistir, classificação e escalação

Atlético-GO e Sport duelam neste domingo, às 19h, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Onde assistir Atlético-GO x Sport?

É possível assistir ao vivo pelo canal SporTV e Premiere. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

Classificação

Responsável pela maior zebra até agora do Brasileirão, o Atlético-GO vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, em Goiânia, resultado que o deixou na quinta colocação, com três pontos. O Sport perdeu por 2 a 0 para o Vasco, no Rio, e está em 9º, também com três pontos.

Escalação

Sairá nesta sexta-feira.

Próximos jogos

O Atlético-GO volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Inter, no Beira-Rio. No dia seguinte, o Sport vai receber o Santos, na Ilha do Retiro.