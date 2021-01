Atlético-GO x Vasco: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após ser goleado pelo Athletico-PR, o Vasco viaja até Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h, no Castelo do Dragão, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Vasco terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-GO: Jean; Arnaldo, João Victor, Éder e Nicolas (Natanael); Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico : Marcelo Cabo.

Vasco : Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos e Juninho; Vinícius e Cano. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

HORÁRIO

O duelo entre goianos e cariocas será nesta quinta-feira, às 21h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de derrota. Na última rodada, o time cruzmaltino foi goleado pelo Athletico-PR por 3 a 0, fora de casa, e manteve-se na zona de rebaixamento. O Atlético também vem de revés. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo foi derrotada pelo Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre.