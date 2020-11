Atlético-MG x Athletico-PR: transmissão, escalação, horário e últimos resultados

Em situações opostas na tabela, Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em partida adiada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não terá transmissão na TV, mas o Estadão fará tempo real da partida. Confira as principais informações do jogo.

ONDE ASSISTIR

Como as equipes possuem acordos de transmissão com emissoras diferentes, não é possível assistir ai jogo na TV. Entretanto, o Estadão fará tempo real da partida.

HORÁRIO

A partida será disputa às 19h desta quarta-feira.

ESCALAÇÃO

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nathan); Vargas, Keno e Eduardo Sasha

Athletico-PR: Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Kayzer

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG é o líder do Brasileirão com 38 pontos, dois a mais que o Inter (que tem um jogo a mais) e que o São Paulo (que tem dois jogos a menos). Neste momento, o maior adversário do equipe mineira é a covid-19. Já são 15 casos de contaminados no clube, entre jogadores e dirigentes.

Em campo, o time de Jorge Sampaoli (um dos infectados), vem de vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no sábado passado.

Já o Athletico derrotou o Goiás por 1 a 0 na rodada passada e começou a reagir. A equipe paranaense aparece na 17ª colocação, com 22 pontos .