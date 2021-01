Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tropeço diante do Red Bull Bragantino, o Atlético-MG recebe o Atlético-GO neste domingo, às 18h15, no Mineirão, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.

ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG : Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas. Técnico : Jorge Sampaoli.

Atlético-GO : Jean; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Janderson. Técnico : Marcelo Cabo.

HORÁRIO

O duelo entre mineiros e paranaenses será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG vem de tropeço. Na última rodada do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli igualou o placar por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Nabizão, e perdeu a chance de encostar no líder São Paulo. O Atlético-GO também vem de empate. O Dragão igualou o placar por 1 a 1 diante do Bahia, em casa.