Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em lados opostos da tabela, Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Mineirão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelos canais Premiere e SporTV.

HORÁRIO

O confronto entre mineiros e cariocas será nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais e Rio de Janeiro) canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Rafael; Talison, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Dylan Borrero, Calebe e Matías Zaracho; Savarino, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Leandro Zago.

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Éber Bessa e Matheus Babi. Técnico: Emiliano Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Com uma série de desfalques em decorrência do surto de covid-19, o Atlético vem de empate. No último domingo, a equipe mineira igualou o placar diante do Ceará por 2 a 2, no Castelão.

O Botafogo vem de três derrotas seguidas. No último fim de semana, o clube alvinegro perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no Nilton Santos.