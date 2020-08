Atlético-MG x Ceará: onde assistir, classificação e escalação

Atlético-MG e Ceará jogam neste domingo, às 11h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será realizada no Mineirão, terá transmissão no pay-per-view.

Onde assistir Atlético-MG x Ceará?

É possível assistir ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

Definição acontece nesta sexta. A matéria será editada assim que os times prováveis forem definidos.

Classificação

Comandado por Jorge Sampaoli, o Atlético-MG vem de uma grande vitória de virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, no Mineirão, e ocupa a terceira posição, com seis pontos. O Ceará empatou em casa com o Grêmio por 1 a 1 e está na 13ª posição, com um ponto.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Galo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, quarta-feira, no Engenhão. No dia seguinte, o Ceará recebe o Vasco no Castelão.