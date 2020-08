Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Atlético-MG e Corinthians duelam nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir Atlético x Corinthians?

É possível assistir ao vivo ao confronto entre times alvinegros pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

Escalação de Atlético x Corinthians

A definir

Horário

A partida será às 19h15, horário de Brasília, na quarta-feira.

Arbitragem

Árbitro : Wagner do Nascimento Magalhães-RJ

: Wagner do Nascimento Magalhães-RJ Árbitro Assistente 1 : Luiz Claudio Regazone – RJ

: Luiz Claudio Regazone – RJ Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira-RJ

Thiago Rosa de Oliveira-RJ Árbitro de Vídeo: Ronei Cândido Alves-MG

Tabela

O Corinthians teve o jogo da primeira rodada, contra o Atlético-GO, adiado, porque estava disputando a decisão do Campeonato Paulista. Assim, o time de Tiago Nunes fará sua estreia nesta quarta-feira. Já o Atlético-MG estreou com uma grande vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã.

Na próxima rodada, o Corinthians vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no sábado, às 19h. O Atlético-MG vai receber o Ceará, domingo, às 11h.