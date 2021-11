Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vivendo uma montanha-russa com altos e baixos, o Corinthians tem um importante duelo nesta quarta-feira. Os comandados de Sylvinho viajam até Belo Horizonte onde encaram o líder Atlético-MG. O confronto marca o encontro das duas defesas menos vazadas do Brasileirão e também dois melhores times do segundo turno da competição.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Atlético-MG e Corinthians terá transmissão pela TV fechada através do canal SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Réver, Arana; Allan, Jair (Tchê Tchê), Nacho Fernández, Zaracho, Hulk, Diego Costa (Keno). Técnico: Cuca.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG vem de um clássico quente com o América-MG, em que o lateral Guilherme Arana garantiu o triunfo dos alvinegros pelo placar mínimo. Novamente no apagar das luzes, o Corinthians bateu o Fortaleza na Neo Química Arena com gol único de Cantillo.