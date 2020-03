Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Atlético-MG e Cruzeiro fazem mais um capítulo deste histórico clássico no sábado, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Os dois times precisam vencer para se aproximar da liderança e o torcedor pode assistir ao duelo pela TV fechada e online.

Onde assistir Atlético x Cruzeiro?

O clássico terá transmissão ao vivo pelo Premiere, que também vai passar online em seu site e aplicativo. E o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Horário

A partida acontecerá às 19h.

Escalações de Atlético x Cruzeiro

Os treinadores vão definir a formação das equipes no treino desta sexta e assim que tivermos os times, o texto será atualizado.

Informações das equipes