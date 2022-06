Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Candidatos ao troféu, o confronto reúne os dois últimos campeões do Brasileirão — o time mineiro defende o título de ambas as competições —, rivais históricos que vão reeditar a final da Supercopa do Brasil, vencida pela equipe de Belo Horizonte, em fevereiro.

O jogo da volta está marcado para o dia 13 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Não há vantagem do gol fora de casa, com a decisão indo para os pênaltis em caso de dois empates.

ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo na Rede Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG : Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Allan, Nacho; Keno, Vargas e Hulk. Técnico : Antônio “Turco” Mohamed.

: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Allan, Nacho; Keno, Vargas e Hulk. : Antônio “Turco” Mohamed. Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG avançou às oitavas após eliminar o Brasiliense, vencendo a primeira partida por 3 a 0, e a segunda pelo placar mínimo. Por sua vez, o Flamengo despachou o Altos, derrotando o time piauiense por 2 a 1, fora de casa, e por 2 a 0, no Rio.