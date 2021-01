Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca do primeiro lugar, o Atlético-MG recebe o Fortaleza neste domingo, no Mineirão. O jogo, válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 17h.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Atlético-MG x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre mineiros e cearenses acontece às 17h (de Brasília), no Mineirão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver (Gabriel), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Wanderson (Quintero) e Carlinhos; Ronald, Felipe e Mariano Vásquez; Osvaldo, Yuri César e David. Técnico: Enderson Moreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético vem de vitória por 2 a 0 diante do Santos, em casa, enquanto o Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 contra o Atlético-GO, no Castelo do Dragão.