Atlético-MG x Goiás: onde assistir, escalação e arbitragem

No chamado “duelo de opostos”, Atlético-MG e Goiás, líder e lanterna, respectivamente, se enfrentam neste sábado, às 21h, no Estádio do Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG lidera o Brasileirão com 27 pontos e apesar da folga na tabela, vem de derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, na quarta-feira passada. O lanterna Goiás tem apenas nove pontos e na rodada passada perdeu em casa por 4 a 2 para o Fluminense.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão pela SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Bueno (Igor Rabello), Rever e Fábio Santos; Allan, Jair, Guilherme Arana e Hyoran; Eduardo Sasha e Keno

Goiás: Tadeu; Pintado, Fábio Sanchez, Heron e Jefferson; Breno, Ratinho e Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura e Vinícius

ARBITRAGEM

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo-SP

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro-SP

Árbitro Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli-SP

Quarto Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral-RS

Analista de Campo: Renato Cardoso da Conceição-MG

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá-RJ

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Alexandre Vargas Tavares de Jesus-RJ

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Thiago Gomes Magalhães-RJ

Observador de VAR: Raimundo Nonato Lopo de Abreu-DF