Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalação e classificação

Embalado pela vitória sobre o maior rival, o Grêmio vai até o Mineirão enfrentar o Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro, às 21h, neste sábado, em confronto válido pela 12ª rodada da competição.

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao jogo pela SporTV e pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

Escalação

A definição dos times acontecerá nesta sexta-feira.

Classificação das equipes

O Atlético-MG lidera o Brasileiro com 21 pontos, mas é seguido de perto pelo Inter (20), São Paulo e Palmeiras (ambos com 18). Já o Grêmio ocupa a 12ª posição, com 12 pontos.

O time gaúcho vem motivado após derrotar o rival Inter por 1 a 0 no meio da semana, em jogo válido pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe de Renato Gaúcho empatou na rodada passada em 1 a 1 com o Palmeiras, em Porto Alegre.

O Galo teve a semana livre e no sábado passado derrotou o Atlético-GO por 4 a 3, em confronto realizado no estádio Olímpico, em Goiânia.