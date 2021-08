Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar com o São Paulo pela Libertadores, o Palmeiras visita o Atlético-MG neste sábado, em Belo Horizonte. O jogo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h. O time paulista ocupa a segunda posição, com 32 pontos. A equipe mineira é a líder, com 34. Em caso de vitória, o Alviverde assume a ponta.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG : Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Jair, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Hyoran; Savarino e Hulk. Técnico : Cuca

: Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Jair, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Hyoran; Savarino e Hulk. : Cuca Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Rony e Willian. Técnico: Abel Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o Palmeiras vem de derrota por 3 a 2 diante do Fortaleza, no Allianz Parque, enquanto o Galo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, fora de casa.