Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O primeiro finalista da Copa Libertadores será conhecido nesta terça-feira. O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de volta da semifinal, às 21h30, no Mineirão. Com o empate sem gols do primeiro confronto, no Allianz Parque, o time paulista precisa vencer ou empatar com gols para se garantir na decisão do torneio continental.

ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo para todo o Brasil na TV aberta pelo SBT, e no canal fechado pela Conmebol TV (pay-per-vew). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG : Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Vargas (Keno) e Hulk. Técnico : Cuca.

: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Vargas (Keno) e Hulk. : Cuca. Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No sábado, o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, enquanto o Atlético-MG empatou sua última partida por 0 a 0, com o São Paulo, no Morumbi.