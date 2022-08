Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. As equipes voltam a se encontrar após terem se enfrentado nas semifinais na temporada passada, em que a o time alviverde levou a melhor. O duelo terá transmissão da ESPN, na tv fechada, e do Facebook Watch.

O Palmeiras se classificou às quartas de final depois de eliminar o Cerro Porteño nas oitavas de final. O conjunto palestrino venceu os dois confrontos diante dos paraguaios. Na ida, em Assunção, triunfo por 3 a 0. Na volta, no Allianz Parque, goleada por 5 a 0, com direito a tento de bicicleta de Rony.

Já o Atlético-MG teve dificuldades para superar o Emelec. No Equador, os mineiros empataram por 1 a 1. Em Belo Horizonte, vitória magra por 1 a 0 garantiu o acesso à fase seguinte do torneio. A equipe confia no retorno de Cuca para motivar o elenco a seguir na competição.

HORÁRIO E LOCAL

A partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Palmeiras acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN, na tv aberta, e do Facebook Watch. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Otávio, Jair e Nacho; Vargas (Zaracho), Keno e Hulk. Técnico : Cuca.

: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Otávio, Jair e Nacho; Vargas (Zaracho), Keno e Hulk. : Cuca. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de vitória, por 2 a 1, sobre o Ceará, na Arena Castelão. O Atlético-MG, por sua vez, foi derrotado pelo Internacional no Beira-Rio, por 3 a 0.