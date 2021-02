Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem grandes pretensões, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, no Mineirão. A partida, válida pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30 e terá transmissão ao vivo através do pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Sasha e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli.

Palmeiras: Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Emerson Santos, Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Breno Lopes e Willian (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG vem de vitória por 3 a 2 diante do Sport, na Ilha do Retiro, enquanto o Palmeiras vem de empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, em casa.