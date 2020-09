Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir, escalação e classificação

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam neste domingo, às 18h, no Mineirão, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pey-per-vier.

Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo canal Premiere, que transmitirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran (Nathan), Marrony, Keno e Eduardo Sasha.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Bruno Tubarão e Alerrandro.

Classificação

O Atlético inicia a décima rodada na 5ª colocação, com 15 pontos. Em sua última partida, a equipe mineira perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 1, e acumulou sua terceira derrota seguida.

O RB Bragantino inicia a rodada na 19ª colocação, com 7 pontos. Em seu último jogo, o time do interior paulista empatou com o São Paulo, no Morumbi, por 1 a 1 e ainda não conquistou sua segunda vitória no campeonato. São: 4 empates, 4 derrotas e apenas um jogo ganho.