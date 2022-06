Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético Mineiro e Santos fazem duelo importante neste sábado, às 19h, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com sequências negativas, a vitória é crucial para a manutenção dos planos de ambas as equipes na temporada

O Atlético Mineiro vem de uma derrota para o Fluminense, em partida com oito gols. Apesar de ocupar a quarta colocação, a apenas três pontos do Palmeiras, líder do Brasileirão, o trabalho de “El Turco” Mohamed é questionado pela torcida.

Já o Santos vive uma sequência negativa de resultados. Após ficar próximo de ocupar a liderança, o alvinegro praiano atravessa uma fase de cinco jogos sem vitória. Além disso, Fabián Bustos deve ter o desfalque de Léo Baptistão, destaque da equipe na temporada, pela próximas rodadas. Por outro lado, poderá contar com a volta de Ângelo, recuperado de lesão, já em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

Atlético Mineiro e Santos terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece neste sábado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Ademir, Nacho e Sasha; Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Lucas Braga, Jhojan Julio (Ângelo) e Bryan Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético Mineiro vem de derrota para o Fluminense, fora de casa, por 5 a 3. Já o Santos empatou em 1 a 1 com o Internacional na última rodada, em mais uma grande atuação de João Paulo, que garantiu o ponto para sua equipe.