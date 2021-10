Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Brigando a cada rodada para não entrar na zona de rebaixamento, o Santos visita o Atlético-MG nesta quarta, no Mineirão. O jogo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, acontece às 19h. O time paulista é o primeiro fora do Z-4, na 16ª posição com 28 pontos. Os mineiros lideram a competição com 53 pontos, 11 a mais que o vice-líder Flamengo.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Atlético-MG x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Jean Mota e Vinícius Zanocelo; Marinho e Léo Baptistão. Técnico : Abel Ferreira.

: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Jean Mota e Vinícius Zanocelo; Marinho e Léo Baptistão. : Abel Ferreira. Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Diego Costa). Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de grande vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na Vila Belmiro. O Atlético-MG, por sua vez, também venceu sua última partida, derrotando o Ceará por 3 a 1, em casa.