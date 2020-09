Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, escalação e classificação

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Independência, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

Atlético-MG x São Paulo: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo nos canais SporTV e também no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Atlético-MG: Rafael; Mariano, Réver, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran (Alan Franco); Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Vitor Bueno, Pablo e Luciano.

Classificação

O Atlético inicia a sétima rodada na 5ª colocação, com 9 pontos. No último final de semana, a equipe não entrou em campo em decorrência das finais do Campeonato Mineiro. A equipe de Jorge Sampaoli busca se reencontrar com as vitórias. Seu time perdeu as duas últimas partidas do torneio. Por outro lado, o São Paulo inicia a sétima rodada do campeonato na 2ª colocação, com 13 pontos. No último final de semana, a equipe venceu o clássico contra o Corinthians por 2 a 1 e se manteve firme no G-4. Confira a classificação do Brasileirão.