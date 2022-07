Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo, a partir das 18h (horário de Brasília), no Mineirão. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca o encontro das equipes após ambas garantirem a classificação no meio da semana na Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente.

O Atlético chega para o duelo com oito jogos de invencibilidade, contando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Nos últimos dias, o clube anunciou as contratações de Pavón e Alan Kardec, mas os atacantes ainda não devem fazer suas estreias pela equipe. Para a partida, Antonio Mohamed deve contar com uma equipe titular, visto que o Atlético está a apenas dois pontos do Palmeiras, líder do Brasileirão.

Após duas partidas de domínio absoluto sobre a Universidad Católica do Chile na Copa Sul-Americana, Rogério Ceni tem a missão de manter a boa fase a nível nacional. Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode terminar a rodada a um ponto do G-4, a depender de uma vitória e dos demais resultados. Para isso, o treinador conta com Patrick e Calleri, principais jogadores da equipe nas últimas partidas.

ONDE ASSISTIR

Atlético Mineiro e São Paulo terá transmissão do SporTV (canal fechado) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece neste domingo, às 18h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho (Rubens), Nacho e Vargas; Hulk. Técnico : Turco Mohamed.

Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho (Rubens), Nacho e Vargas; Hulk. : Turco Mohamed. SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Miranda, Luizão e Reinaldo; Pablo Maia, Igor Gomes, Talles Costa e Patrick; Éder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG avançou às quartas de final da Libertadores após vitória sobre o Emelec, por 1 a 0. Já o São Paulo não tomou conhecimento da Universidad Católica e garantiu sua classificação na Sul-Americana com o triunfo por 4 a 1 no Morumbi.