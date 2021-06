Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

Classificado para as oitavas da Copa do Brasil após a goleada histórica por 9 a 1 sobre o modesto 4 de Julho, o São Paulo volta a campo neste domingo, dia 12, para o duelo com o Atlético-MG pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo de candidatos ao título. A partida ocorre às 16h, no Mineirão, e terá exibição na TV aberta e no pay-per-view.

Em boa fase sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo vai em busca dos seus primeiros três pontos no Brasileirão. Após estrear sem gols contra o Fluminense, o time paulista foi surpreendido pelo Atlético-GO, sendo derrotado por 2 a 0, em Goiânia, na última rodada. Para o jogo deste domingo, Luan, Daniel Alves e Martín Benítez seguem como desfalques.

Classificado às oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, o Atlético-MG espera engatar a segunda vitória consecutiva para se manter firme na briga pelo título do Brasileirão, torneio que não conquista desde 1971. Principal contratação da temporada, o atacante Hulk foi quem garantiu a primeira vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Sport na última rodada, a primeira na competição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O confronto entre Atlético-MG e São Paulo começa às 16h, no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk. Técnico: Cuca

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder). Técnico: Hernán Crespo.