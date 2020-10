Atlético-MG x Sport: onde assistir, escalação e arbitragem

Após tropeços nas últimas rodadas, o Atlético-MG recebe o Sport neste sábado, às 21h, no Mineirão, em busca de mais um resultado positivo que possa colocá-lo de volta a liderança do Brasileirão. A partida válida pela 18ª rodada vai ter transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG X SPORT AO VIVO

Atlético-MG x Sport terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

Sport: Luan Polli; Patric, Rafael Thyere (Chico), Adryelson e Luciano Juba (Júnior Tavares); Ronaldo Henrique, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves e Marquinhos; Hernane (Leandro Barcia). Técnico: Jair Ventura

ARBITRAGEM

Árbitro : Paulo Roberto Alves Junior-PR

: Paulo Roberto Alves Junior-PR Assistentes : Rafael Trombeta-PR e Victor Hugo Imazu dos Santos-PR

: Rafael Trombeta-PR e Victor Hugo Imazu dos Santos-PR Árbitro de Vídeo: Heber Roberto Lopes-SC

CLASSIFICAÇÃO

O Atlético é o terceiro colocado com 31 pontos, três a menos que Inter e Flamengo. Se vencer e seus dois concorrentes perderem, a equipe de Jorge Sampaoli reassume a ponta da tabela. Na rodada passada, o Galo perdeu por 3 a 1 para o Bahia. Já o Sport vem de derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino e entra na rodada ocupando o 12º lugar, com 20 pontos.