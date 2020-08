Atlético-MG x Tombense: onde assistir, horário e campanha dos times

Atlético-MG e Tombense se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. A partida será realizada às 21h30, no Mineirão, local que também receberá o segundo jogo da decisão, no domingo.

Onde assistir Atlético x Tombense?

A partida terá transmissão pela TV Globo (para Minas Gerais) e pelo canal Premiere. Haverá também transmissão em tempo real pelo Estadão.

Horário

A final do Campeonato Mineiro será às 21h30, horário de Brasília.

Campanha dos times

A primeira fase do Campeonato Mineiro terminou com o Tombense como líder, com 26 pontos. O Atlético ficou na terceira colocação, com 22. Classificaram os quatro primeiros colocados para a semifinal.

O Galo bateu o América duas vezes: 2 x 1 no Mineirão e 3 x 0 no Independência. O Tombense também venceu as duas contra o Caldense: 1 x 0 no primeiro jogo e 2 a 0 no duelo de volta. Ambos foram no Independência.

Atlético e Tombense se enfrentam na primeira fase e a partida acabou empatada em 1 a 1. O jogo aconteceu no dia 2 de fevereiro e o Galo atuou com um time reserva.