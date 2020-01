Atlético-MG x Tupynambás: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

Por Leandro Silveira

Atlético-MG e Tupynambás se enfrentam neste domingo, pelo Campeonato Mineiro, em duelo que será disputado no Estádio Independência, às 16h (horário de Brasília). A partida terá transmissão por dois canais de TV e também pela internet.

Atlético-MG x Tupynambás: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e Globo Minas. O torcedor também pode assistir online pelo Premiere Play e pelo Globo Play e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Após o duelo com o Tupynambás, o Atlético-MG irá enfrentar, na ordem, o Coimbra, o Tombense, o Unión de Santa Fe, esse pela Copa Sul-Americana, e a URT. Já o Tupynambás enfrentará América-MG, Cruzeiro, Villa Nova e Uberlândia.

O Atlético-MG abriu a sua campanha no Campeonato Mineiro e na temporada com 2020 com vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia, terça-feira, no Parque do Sabiá. Já o Tupynambás perdeu na quarta para o Tombense por 1 a 0, em casa.